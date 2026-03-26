Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Einbruch in Wohnhaus

Krummhörn - Kraftstoff gestohlen

Norden - Radfahrerin schwer verletzt

Norden - Unfallflucht

Aurich - Radfahrer verletzt

Aurich - Mofafahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Großefehn eingebrochen. In der Ahornstraße betraten die Täter zwischen 19 Uhr und 22.15 Uhr ein Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Krummhörn - Kraftstoff aus Baumaschinen gestohlen

Zu einem Kraftstoffdiebstahl kam es in der Leeshauser Straße in Hamswehrum (Gemeinde Krummhörn). Bislang Unbekannte zapften zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, aus einem abgestellten Kettenbagger einer Baustelle mehr als hundert Liter Diesel ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 58-Jährige fuhr gegen 7.15 Uhr entlang der Wurzeldeicher Straße und überquerte diese in Fahrtrichtung Stellmacher Straße. Hierbei übersah sie offenbar einen 56-Jährigen Mercedes-Fahrer und wurde von diesem erfasst. Die 58-Jährige stürzte und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Norden - Unfallflucht am Norder Tor

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Norden. Am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Norder Tor in der Bahnhofstraße einen grauen Mercedes B 200. Der Wagen wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Radfahrer verletzt

In Aurich hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 12.50 Uhr ein 74 Jahre alter VW-Fahrer einen Parkplatz an der Raiffeisenstraße verlassen und wieder in den fließenden Verkehr einfahren. Er übersah jedoch einen 26-jährigen Fahrradfahrer, der von rechts kam, und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - Mofafahrer verletzt

Ein jugendlicher Mofafahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer war gegen 16.50 Uhr auf der Leerer Landstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Auf dem Gehweg übersah er einen 17-jährigen Mofafahrer und stieß mit ihm zusammen.

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