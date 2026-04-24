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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt in Anklam - 68-Jähriger mit 2,48 Promille gestoppt

Anklam (ots)

Am 23.04.2026 um 13:40 Uhr wurde die Polizei durch eine Hinweisgeberin darüber informiert, dass sich in einem PKW in der Peenestraße in Anklam zwei Personen befinden sollen, die augenscheinlich Alkohol konsumierten.

Beamte des Polizeihauptreviers Anklam verlegten umgehend in die Peenestraße. Dort kam ihnen aus Richtung Peene ein PKW der Marke Fiat im Gegenverkehr entgegen. Mittels Anhaltezeichen wurde das Fahrzeug gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 68-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein um 13:50 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Im Fahrzeug wurde zudem eine halbvolle Flasche Wodka sichergestellt. In diesem Zusammenhang wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

Im Anschluss verlegten die Beamten mit dem Beschuldigten zur Blutprobenentnahme ins Klinikum nach Ueckermünde. Das Fahrzeug verblieb verschlossen am Fahrbahnrand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 68-Jährige aus diesen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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