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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mülltonnenbrand führt zu Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Viereck (ots)

Am gestrigen Abend ging in der Einsatzleitstelle der Polizei, gegen17:15 Uhr, der Hinweis über einen Brand in der Kirchstraße in Viereck ein. Vor Ort brannten zwei Mülltonnen sowie eine Konifere neben einem Gebäude. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnten der Brand jedoch schnell gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen eine Deutsche wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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