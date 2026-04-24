Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Angriff auf Mann: Polizei sucht weitere Zeugen

Neubrandenburg (ots)

Am Mittwochabend ist ein 36-jähriger Ukrainer gegen 18:35 Uhr in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Bürgersteig von der Traberallee in Richtung "An der Rennbahn" unterwegs gewesen.

Ein Mann und eine Frau mit einem angeleinten Hund kamen ihm entgegen. Da der 36-Jährige den Krankenfahrstuhl nicht einwandfrei bediente, geriet er in den Weg des Hundes. Der Hundehalter soll den Mann sofort angeschrien und in ein Gebüsch geschubst haben. Als der Gestoßene sich wehren wollte und den Tatverdächtigen anfasste, soll dieser auf den Ukrainer eingeschlagen haben. Die Frau, die mit dem Mann samt Hund unterwegs war, soll zusätzlich nach dem Mann getreten haben. Danach liefen beide Tatverdächtige mit ihrem Hund weg. Im Zuge der Attacke haben sie mutmaßlich auch eine Musikbox des Opfers im Wert von etwa 100 Euro gestohlen.

Der Attackierte wurde leichtverletzt. Ein Rettungswagen kam vor Ort zum Einsatz, eine Mitnahme in die Klinik lehnte der Geschädigte ab.

Aufgrund erster Hinweise durch das Opfer und durch weitere Zeugen können die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden: Der tatverdächtige Mann sei auffällig groß - etwa 1,90 Meter -, schlank und habe kurze graue Haare - beinah eine Glatze. Er wird auf etwa 40 Jahre alt geschätzt und soll einen schwarzen Mantel getragen haben. Die tatverdächtige Frau wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben, etwa 1,70 Meter groß. Sie soll ein rundes Gesicht haben, lange schwarze Haare, wirkte ungepflegt und trug dunkle Kleidung. Die beiden Verdächtigen sind mit dem Hund, den die Zeugen als großen "Kampfhund" beschreiben, in Richtung Hufeisenstraße gelaufen.

Zeugen, die weitere Angaben zum Vorfall selbst machen können oder Hinweise zu den Tatverdächtigen haben, wenden sich bitte an die Polizei: telefonisch unter 0395 / 55825224 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die beiden Verdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls.

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