Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zehn Verletzte durch Reizgas

Senior geht Betrüger auf den Leim

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter versprühten gestern Abend Reizgas in der Bahnhofs-Unterführung. Zehn Personen erlitten leichte Verletzungen. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte gegen 21.13 Uhr. Neben der Polizei waren mehrere Rettungswagen eingesetzt, um die zehn Verletzten medizinisch zu betreuen. Die Opfer klagten unter anderem über Atemwegsbeschwerden. Ihren Angaben zu Folge hatten sie zuvor die Unterführung am Bahnhof durchquert, in der die Beschwerden plötzlich aufgetreten seien. Konkrete Angaben zu einem möglichen Verursacher des Ausbringens des Reizgases liegen bislang nicht vor. Alle Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort ihren Weg fortsetzen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

Ein Senior ging Freitag, 11.30 Uhr, einem Betrüger auf den Leim. Der Täter gab auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Waskebieke vor, Spenden für Taubstumme zu sammeln. Hierfür bat der Betrüger um einen Spendenbetrag per mitgeführtem EC-Gerät. Der Senior willigte ein, gab seine PIN ein und spendete vermeintlich Geld. Kurze Zeit später stellte er fest, dass statt der vereinbarten 10 Euro ein hoher dreistelliger Geldbetrag von seinem Konto verschwunden war. Der Täter war männlich, 20-25 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß, hatte dunkle mittellange Haare, keinen Bart, trug einen bunten Pullover und eine bunte Jacke und sprach Deutsch mit mit Sprachfehlern. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter besprühten am Freitag, zwischen 21.45 und 23 Uhr, einen mobilen Blitzeranhänger mit Graffiti. Das Fahrzeug stand an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill)

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