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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer richtete zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag erst Sachschaden an und machte sich dann aus dem Staub. An der Schützenstraße, gegenüber der Schlittenbacher Straße Nr. 13, stand ein grauer Mercedes-Benz CLA am Straßenrand. Der unbekannte Fahrer beschädigte das geparkte Auto links an der Front und fuhr anschließend davon. Am Mercedes entstanden etwa 1000 Euro Schaden. Wer hat den Vorfall gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/9099-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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