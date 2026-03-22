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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitagmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Kierspe:

Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Kierspe, K44, Ortslage Höhlen, am Samstag, 21.03.2026, um 03.27 Uhr.

Zur genannten Unfallzeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Golf die K44, aus Richtung Wilbringhausen kommend, in Fahrtrichtung Kierspe. In der Ortslage Höhlen verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn auf eine Wiese ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und rutschte auf dem Dach quer über die Fahrbahn. Nach einer Strecke von ca. 50 Metern kam das Fahrzeug schließlich auf der linksseitigen Wiese zum Stillstand. Zum Zeitpunkt des Stillstands befand sich das Fahrzeug wieder in aufrechter Position. Der Fahrzeugführer ließ sein Fahrzeug zurück und entfernte sich vom Unfallort. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf schwerwiegende Verletzungen der Insassen. Das Unfallfahrzeug, an welchem erheblicher Sachschaden entstand, wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und weiterer Insassen dauern an. Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Lüdenscheid:

Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Lüdenscheid, Werdohler Str. 157, am Sonntag, 22.03.2026, um 04.18 Uhr.

Zur genannten Unfallzeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw Seat Ibiza, die Werdohler Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Worthplatz. Auf Höhe des Hauses Nr. 157 verlor der Fahrzeugführer ausgangs einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Bushaltestellenhäuschen und prallte anschließend seitlich gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer ließ sein Fahrzeug zurück und entfernte sich vom Unfallort. Am Unfallfahrzeug und am Bushaltestellenhäuschen entstand erheblicher Sachschaden. Das Unfallfahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers dauern an. Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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