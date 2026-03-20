Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und komische Codes

Hemer (ots)

Am Donnerstag zwischen 11.20 und 14.10 Uhr wurde an der Ihmerter Straße in eine Untergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und durchsuchten augenscheinlich mindestens ein Zimmer. Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 16.55 und 18.40 Uhr versucht, in eine Wohnung an der Schützenstraße einzubrechen. Die Polizei sicherte Spuren.

Eine 84-jährige Hemeranerin hat in der vergangenen Woche eine Karte bekommen, die angeblich von einem großen Internet-Warenhaus stammte, verbunden mit einer "Testeinladung für neue Produkte". Gemeinsam mit ihrer Tochter scannte sie den aufgedruckten QR-Code und gab dort ihre Daten ein. Irgendwann kam den beiden das Ganze doch merkwürdig vor und sie kontaktierten das Internet-Warenhaus. Dort sei ihnen versichert worden, dass es ein solches Angebot nicht gebe. Darauf erstatteten die Frauen Anzeige bei der Polizei wegen des Verdachtes eines Betrugs. (cris)

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