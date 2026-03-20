Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Pflegedienst, Autodiebstahl und mehr

Iserlohn (ots)

Zwischen Montag- und Donnerstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz In der Läger/Einsteinstraße ein Toyota Corolla Verso gestohlen. Der Halter gab gegenüber der Polizei an, dass er eine Panne gehabt habe und den Wagen deshalb dort abgestellt habe. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zur Ladefläche eines auf einem Garagenhof an der Hans-Böckler-Straße stehenden Opel Vivaro. Sie bohrten ein großes Loch in die Tür, öffneten die Tür und entwendeten Baumaschinen.

Die Speditions-Betrüger sind weiter aktiv: Eine Iserlohnerin will ein Fahrzeug verkaufen und hatte in online inseriert. Ein Interessent meldete sich und wollte den Wagen ungesehen kaufen. Er einigte sich mit der Verkäuferin auf einen Preis. Kurz darauf kam per E-Mail eine Zahlungsaufforderung: Die Frau sollte 950 Euro für das Abholen des Wagens an eine Spedition zahlen. Das wollte die Iserlohnerin jedoch nicht ungeprüft machen. Sie ermittelte die Telefonnummer des angeblichen Käufers und rief ihn an. Doch der Mann am anderen Ende des Telefons berichtetet, ihm sei eine "Kopie seines Ausweises" entwendet worden. Und nun kämen mehrfach Nachfragen, warum er Speditionskosten einfordere. Die Polizei warnt deshalb in doppelter Hinsicht: Man sollte sich gut überlegen, wem man Kopien seines Ausweises schickt. Die Kopien könnten noch lange Zeit für illegale Geschäfte genutzt werden! Jedes Mal gerät dann der Ausweisinhaber in den Fokus polizeilicher Ermittlungen. Wer etwas verkauft, der sollte sich auch die vermeintlichen Kaufinteressenten näher anschauen. Wenn diese hochwertige Dinge wie Fahrzeuge ungesehen kaufen wollen, ist bereits Vorsicht angesagt. Keinesfalls sollten sich Verkäufer darauf einlassen, vorab für den Käufer Transportgebühren zu übernehmen. Auch übersandte Überweisungsbelege können gefälscht sein.

Erneut hat sich am Donnerstag ein Unbekannter mit einer falschen Identität Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft und diese bestohlen. Gegen 13.30 Uhr klingelte es an der Tür der 89-Jährigen. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes ausgab. Er müsse überprüfen, ob die Seniorin einen Pflegegrad habe. Für einen Hörtest sollte sie in einen Nachbarraum gehen. Angeblich, um etwas aus seinem Wagen zu holen, verschwand er und kam nicht wieder. Als er nicht zurückkehrte, schaute sich die Seniorin in ihrer Wohnung um und stellte fest, dass mehrere Ringe, Armband und Ohrringe gestohlen wurden. Die Polizei warnt noch einmal dringend davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Der Medizinische Dienst kommt nicht unangemeldet! In anderen Fällen kommen Täter als Pflegedienst, Handwerker oder Wasser-Ableser. Senioren sollten sich auf jeden Fall einen Ausweis zeigen lassen. Wer sich wichtige Rufnummern ans Telefon legt oder diese einspeichert, der kann bei Bedarf den angeblichen Auftraggeber wie Vermieter oder Wasserwerk anrufen und fragen, ob wirklich Arbeiten beauftragt wurden. Der Fremde muss so lange vor der Tür warten. Handelt es sich um einen Betrüger, wird er das Risiko jedoch nicht eingehen und flüchten. (cris)

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