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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Halver (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr touchierte ein Pkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke am Bächterhof einen anderen geparkten Wagen. Er fuhr zunächst davon, ohne den Schaden zu regulieren, meldete sich dann aber ca. 1,5 Std. später doch noch bei der Polizei. Der geschädigte Fahrer ist unbekannt. Es geht um ein graues, kleineres und älteres Fahrzeug. Die Polizei bittet den Geschädigten und mögliche Zeugen, sich unter Telefon 02353/9199-0 mit der Wache in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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