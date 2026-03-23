POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Zwischen Montag- und Donnerstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz In der Läger/Einsteinstraße ein Toyota Corolla Verso gestohlen. Der Halter gab gegenüber der Polizei an, dass er eine Panne gehabt habe und den Wagen deshalb dort abgestellt habe. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zur Ladefläche eines auf einem ...

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