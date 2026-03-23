Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Hemer (ots)
1. Messstelle Menden-Oesbern, Oberoesbern, Zeit 20.03.2026, 8 bis 12 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 517, Verwarngeldbereich 50, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 63 stattt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde SO.
2. Messstelle Menden-Lendringsen, Salzweg, Zeit 20.03.2026, 11:40 bis 13:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 165, Verwarngeldbereich 16, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde, Zeit 20.03.2026, 14:15 bis 16 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 404, Verwarngeldbereich 53, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Menden-Bösperde, Mühlenbergstraße, Zeit 20.03.2026, 16:05 bis 17:40 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 101, Verwarngeldbereich 14, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
5. Messstelle Menden-Lendringsen, Lendringser Hauptstraße, Zeit 21.03.2026, 7:40 bis 9:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 349, Verwarngeldbereich 25, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 49 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HSK.
6. Messstelle Hemer-Landhausen, Landhauser Heide, Zeit 21.03.2026, 10:10 bis 12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 363, Verwarngeldbereich 5, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 82 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW. Zulassungsbehörde MK.
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