POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Limburgerhof (ots)
Unbekannte brachen im Zeitraum vom 18.02.2026, 12 Uhr, bis 19.02.2026, 15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Max-Planck-Straße (Ecke Just-von-Liebig-Straße) in Limburgerhof ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
