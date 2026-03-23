Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah den Unfallflüchtigen?

Menden (ots)

An der Hedwig-Dransfeld-Straße hat sich letzte Woche eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto. In Höhe Hausnr. 3 stand zur Unfallzeit ein grauer Peugeot 106, der durch die Kollision einen Schaden am vorderen linken Stoßfänger davon trug. Der Täter machte sich aus dem Staub. Wer hat den Unfall gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell