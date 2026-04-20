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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Mit Gartenmauer kollidiert

Kehl, Bodersweier (ots)

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 22:10 Uhr fuhr der VW-Fahrer auf der Koker Straße in nördliche Richtung. In einer Kurve kam er offenbar aufgrund Alkoholeinwirkung alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer dortigen Gartenmauer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der schwerverletzte 45-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren wegen auslaufender Betriebsstoffe am Unfallort. Die Straße musste bis zur Räumung und Säuberung der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Der Schaden an der Gartenmauer ist noch nicht bekannt.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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