Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gegenbach, Strohbach - Mit Quad überschlagen und schwerverletzt

Gegenbach, Strohbach (ots)

Bei einem Quadunfall am Sonntagnachmittag in einem Waldstück zwischen Strohbach und Fußbach haben sich ein 36-Jähriger und ein 6 Jahre alter Mitfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Mittdreißiger kurz nach 15:30 Uhr als Fahrer aus noch unbekannter Ursache von einem Waldweg abgekommen und kollidierte in der Folge mit einem Holzpolter. Daraufhin rutschte er mit dem Quad und dem mitfahrenden Kind circa 15 Meter einen Abhang hinunter und überschlug sich. Die Verunglückten wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung von Helfern des Rettungsdienstes schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gegenbach und der Bergwacht unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle und kümmerten sich um die Bergung des Quads. Die Unfallursache und genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

/wo

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