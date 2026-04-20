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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - 22-Jährige nach Vorfahrtsverletzung leicht verletzt

Gutach, B33 (ots)

Auf der Bundesstraße 33 bei Gutach kam es am gestrigen Abend gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 22-jährigen Fahrzeugführerin. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die 22-Jährige mit ihrem Fahrzeug aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Bundesstraße 33 einzufahren. Hierbei übersah diese den von links kommenden, bevorrechtigten 20-jährigen Fahrzeuglenker, welcher zum Unfallzeitpunkt die Bundesstraße 33 mit seinem Opel in Richtung Villingen-Schwenningen befuhr. Die Unfallverursacherin wurde durch die Kollision leicht verletzt und kam in eine nahegelegene Klinik zur weiteren medizinischen Behandlung. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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