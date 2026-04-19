PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mehrere Verletzte nach Unfall

Lahr (ots)

Mehrere Verletze und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls auf der B415 in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 00:30 Uhr fuhr eine 24 Jahre alte Frau mit einem Gespann, bestehend aus einem Pkw Opel und einem Zweiachsanhänger mit Planenaufbau, in Richtung Autobahn A5. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Anhänger auf Höhe des Geländes der Landesgartenschau ins Schlingern und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw Fiat kollidierte mit dem Anhänger, der dabei komplett auf die Seite geworfen wurde.

Der Pkw Opel war mit fünf Personen besetzt. Die 24 Jahre alte Fahrerin sowie zwei 29 Jahre alte Mitfahrer und eine 35 Jahre alte Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Ein 13 Jahre alter Mitfahrer wurde leicht verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer des Fiat wurde leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurden alle Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B415 ist aktuell zwischen den Abzweigen Raiffeisenstraße und Freiburger Straße voll gesperrt. Alle beteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Neben Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren auch die Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Verkehrsdienst Offenburg.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 12:28

    POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Jugendliche angegangen

    Baden-Baden, Haueneberstein (ots) - In der Bahnhofstraße kam es am Freitagabend zu einem sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige. Die Jugendliche war gegen 22 Uhr im Bereich des dortigen Parkplatzes beim Haltepunkt am ehemaligen Bahnhof zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von einem mit ukrainischen Akzent sprechenden etwa 30-jährigen Mann angegangen worden sein ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 15:44

    POL-OG: Offenburg, Lahr, A5 - Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden

    Offenburg, Lahr, A5 (ots) - Beim Versuch sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen verursachte ein 17-jähriger Autofahrer einen Unfall und damit einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. Außerdem verletzten sich seine beiden Mitfahrer leicht. Am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr sollte ein mit drei Personen besetzter Volkswagen, der auf der Autobahn A5 in Richtung Basel fuhr, kontrolliert werden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren