Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mehrere Verletzte nach Unfall

Lahr (ots)

Mehrere Verletze und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls auf der B415 in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 00:30 Uhr fuhr eine 24 Jahre alte Frau mit einem Gespann, bestehend aus einem Pkw Opel und einem Zweiachsanhänger mit Planenaufbau, in Richtung Autobahn A5. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Anhänger auf Höhe des Geländes der Landesgartenschau ins Schlingern und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw Fiat kollidierte mit dem Anhänger, der dabei komplett auf die Seite geworfen wurde.

Der Pkw Opel war mit fünf Personen besetzt. Die 24 Jahre alte Fahrerin sowie zwei 29 Jahre alte Mitfahrer und eine 35 Jahre alte Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Ein 13 Jahre alter Mitfahrer wurde leicht verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer des Fiat wurde leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurden alle Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B415 ist aktuell zwischen den Abzweigen Raiffeisenstraße und Freiburger Straße voll gesperrt. Alle beteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Neben Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren auch die Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Verkehrsdienst Offenburg.

/ BME

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