Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Jugendliche angegangen

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

In der Bahnhofstraße kam es am Freitagabend zu einem sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige. Die Jugendliche war gegen 22 Uhr im Bereich des dortigen Parkplatzes beim Haltepunkt am ehemaligen Bahnhof zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von einem mit ukrainischen Akzent sprechenden etwa 30-jährigen Mann angegangen worden sein soll. Nach Angaben der Jugendlichen hätte der Mann zunächst versucht sie in einen vermeintlich schwarzen Pkw zu ziehen. Da sich die junge Frau wehrte, versuchte er sie im Anschluss in ein dortiges Gebüsch zu zerren. Dabei sei sie von dem Unbekannten unsittlich berührt worden. Die 15-jährige Ukrainerin wehrte sich vehement und rief um Hilfe, weshalb Personen aus der Nähe zu ihr liefen, um zu helfen. Der unbekannte Verdächtige, ein Mann mit Vollbart und vermutlich mit einer weißen Hose bekleidet, flüchtete zu Fuß in noch unbekannte Richtung. Aktuell gibt es keine Hinweise zu dem vermeintlichen schwarzen Pkw, weshalb die Polizei nach weiteren Zeugen sucht. Wem ist möglicherweise im Vorfeld des Übergriffs der Mann und ein dazugehöriges Fahrzeug aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten und gegebenenfalls zur Fluchtrichtung machen? Telefon: 0781/21 2820.

/ks

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