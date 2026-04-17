Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Ehrlicher Finder - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Ottersweier (ots)

Dank eines ehrlichen Finders fand eine Laptoptasche, samt Inhalt, zurück zum Besitzer. Am Donnerstag übergab ein 30-Jähriger Mann den Beamten des Polizeireviers Bühl eine Laptoptasche die er kurz zuvor in einem Supermarkt in Ottersweier gefunden hatte. In der Tasche befanden sich mehrere Elektrogeräte sowie diverse Unterlagen. Den Beamten gelang es zeitnah den Besitzer der Gegenstände ausfindig zu machen. Er begab sich kurze Zeit später zum Revier und nahm die Tasche freudig entgegen.

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