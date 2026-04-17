Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Schildkröte in Sicherheit gebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Bühl (ots)

Ein Spaziergänger entdeckte am Mittwochmittag eine handgroße vermutlich entlaufene Schildköte auf einem Waldweg im Ortsteil Oberbruch. Nachdem er die Polizei informierte, konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl das Tier übernehmen. In einer Tiertransportbox wurde die Schildkröte, nach einem kurzen Aufenthalt im Polizeirevier, in ein Tierheim gebracht. /vo

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