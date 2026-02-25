Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahndungserfolg nach Klemmbretttrick in Hassel und Erle

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem es am Dienstag, 24. Februar 2026, in zwei Fällen zu einem Trickdiebstahl kam, konnten Einsatzkräfte der Polizei zwei tatverdächtige Männer und eine tatverdächtige Frau im Alter von 18, 22 und 24 Jahren in einem Auto stoppen.

Gegen 12.30 Uhr alarmierte eine 74-jährige Gelsenkirchenerin die Polizei, nachdem sie in einem Lebensmittelgeschäft auf der Heistraße in Erle von zwei Männern mit einem Klemmbrett angesprochen und nach einer Spende gefragt worden war. Die Gelsenkirchenerin entnahm daraufhin einen Geldschein aus ihrer Geldbörse, um diesen an der Kasse in eine kleinere Stückelung wechseln zu lassen. Einer der Männer nahm den Schein jedoch sofort an sich und gab an, dies für die 74-Jährige zu erledigen. Anstatt den Schein zu wechseln, verließen die Männer jedoch das Ladenlokal und entfernten sich in einem Auto in Richtung Emil-Zimmermann-Allee.

Etwa eine Stunde später wurden die Beamten dann erneut zu einem Lebensmittelgeschäft gerufen. Auf dem Parkplatz des Geschäftes auf der Polsumer Straße in Hassel wurde ein 91-Jähriger aus Gelsenkirchen gegen 13.25 Uhr ebenfalls von einem Mann mit Klemmbrett angesprochen und nach einer Spende gefragt. Als der Gelsenkirchener dem Mann etwas Kleingeld aushändigen wollte, lenkte dieser den 91-Jährigen mit dem Klemmbrett ab. Ihm gelang es zunächst unbemerkt, einen Geldschein aus der Geldbörse zu entnehmen. Anschließend stieg der Mann in ein Auto und entfernte sich vom Parkplatz.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Einsatzkräfte das Auto auf der Straße Königswiese in Buer antreffen und zu kontrollieren. Im Auto befanden sich ein 24-jähriger Mann und eine 22 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen sowie ein 18-jähriger Mann aus Bochum. Ebenfalls konnten Klemmbretter und das entwendete Geld aufgefunden und sichergestellt werden. Die tatverdächtigen Personen wurden auf einer Polizeiwache erkennungsdienstlich behandelt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt vor der Betrugsmasche mit einem Klemmbrett. Die Täter sprechen ihre Opfer in oder an Geschäften an und behaupten, Spenden zu sammeln. Sie halten den Spendenwilligen dann Klemmbretter direkt vor das Gesicht und lenken sie dadurch ab. Unter dieser Abdeckung entwenden sie aus dem noch geöffneten Portemonnaie Geldscheine oder stehlen andere Wertgegenstände. Seien Sie in solchen Fällen misstrauisch und spenden im Zweifelsfall nur an Ihnen bekannte Organisationen. Lassen Sie sich nicht bedrängen und schaffen Sie Aufmerksamkeit für die Situation. Appellieren Sie laut und deutlich an umstehende Personen und alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell