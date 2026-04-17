Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Frau konnte aus hilfloser Lage gerettet werden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Gengenbach (ots)

Durch eine aufmerksame Arbeitskollegin konnten Beamten des Polizeipostens Gengenbach eine 59-jährige Frau am Donnerstagabend gegen 17 Uhr aus einer hilflosen Lage befreien. Die Arbeitskollegin informierte die Polizei, da sich die 59-Jährige seit mehreren Tagen nicht gemeldet hatte und telefonisch nicht erreichbar war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Gengenbach konnte an ihrem Wohnort das Fahrzeug sowie einen randvollen Briefkasten feststellen. Da man von einer Notlage der Bewohnerin ausging, öffneten die Polizeibeamten mit einem Zweitschlüssel die Wohnungstüre, woraufhin die Ende Fünfzigjährige in einer hilflosen Lage vorgefunden wurde. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die geschwächte Frau zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

/sk

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