Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Festnahme auf frischer Tat - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Baden-Baden (ots)

Dank des schnellen Einsatzes konnte ein mutmaßlicher Metalldieb schon kurz nach seiner Tat vorläufig festgenommen werden. Am vergangenen Sonntagmorgen alarmierte eine Sicherheitsfirma den Notruf der Polizei, als sie einen Metalldieb auf dem Firmengelände einer in Baden-Baden ansässigen Firma feststellten. Die alarmierten Polizeibeamten fuhren unverzüglich zum Einsatzort und konnten bereits kurze Zeit später einen tatverdächtigen weißen Transporter feststellen. Bei der Überprüfung des Fahrers und des Fahrzeugs fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut. Der 49-jährige Tatverdächtige steht zu dem im dringenden Tatverdacht, bereits am 08.März 2026 an gleicher Tatörtlichkeit einen Diebstahl begangen zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und für die polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden führen die weiteren Ermittlungen. /av

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