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POL-OG: Sinzheim A5, - Dienstmütze Rettungsanker für Entenküken - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Sinzheim A5, - Dienstmütze Rettungsanker für Entenküken - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Sinzheim A5 (ots)

Erleichtertes Piepsen haben Beamte des Verkehrsdienstes Bühl am Sonntag nach einer Rettungsaktion von vier verängstigten Entenküken geerntet. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Nachmittag eine Entenfamilie, die offensichtlich die Autobahn vom Standstreifen aus überqueren wollte. Bei einer Absuche konnten die herbeieilenden Polizisten vier hilfesuchende Jungtiere im angrenzenden Grünstreifen vorfinden. Leider haben es nicht alle Geschwisterchen in die gesicherte Obhut der Autobahnstreife geschafft. Die geretteten Küken fühlten sich in der mit Gras ausgelegten Dienstmütze sichtlich wohl. Sie wurden zur weiteren Versorgung in ein Tierheim gebracht.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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