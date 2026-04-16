Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg, Niederwasser, B33 - Zeugen nach möglicher Unfallflucht durch Lkw gesucht

Hornberg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr hat ein Lkw zwischen dem Tunnel bei Hornberg und Hornberg-Niederwasser offensichtlich die Verkleidung des linken Außenspiegels sowie einen kleinen Zusatzspiegel verloren. Ein nachfolgender Kia überfuhr die Teile und wurde dadurch beschädigt. Möglicherweise kam es vor dem Verlust der Teile zu einer Kollision des Lkw mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr. Laut der nachfolgenden 24-jährigen Autofahrerin müsse der Lkw zumindest den Verlust der Spiegelverkleidung bemerkt haben, da er unmittelbar danach anhielt und sein linker Außenspiegel eingeklappt war. Den eigenen Schaden bemerkte die Frau erst später. Der Lkw war orange, mit Absetzcontainer und weißer Plane du hatte offenbar VS-Kennzeichen. An dem Kia der Frau entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummern: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/hg/rs

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