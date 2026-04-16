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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Festnahme nach Bedrohung

Baden-Baden (ots)

Nach einer Bedrohung am Mittwochmorgen in der "Westliche Industriestraße", musste ein 34-Jähriger in Gewahrsam genommen werden und sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. Der Mann soll gegen 9 Uhr auf dort tätige Sicherheitsdienstmitarbeiter zugegangen sein und sich diesen gegenüber aggressiv gezeigt haben, weshalb er von ihnen der Örtlichkeit verwiesen wurde. Weil er daraufhin jedoch bei einem weiteren dort zugehörigen Gebäude Bewohner angepöbelt haben soll, wurde er erneut vom Sicherheitsdienst des Ortes verwiesen. Als der Mann dem Verweis augenscheinlich Folge leistete und wenige Meter weglief, soll er sich plötzlich umgedreht und die Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht haben. Nachdem sich die Bedrohten zurückzogen, verständigten diese die Polizei. Alarmierte Streifen konnten den Mittdreißiger im Rahmen der Fahndung kurz darauf feststellen. Eine Waffe konnte dabei nicht aufgefunden werden. Der mit rund 1,4 Promille alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Er sieht nun weiteren Ermittlungen entgegen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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