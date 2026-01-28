PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach Geschwisterpaar Julina-Marie B. und Michelle-Lorraine B.

Montabaur (ots)

Seit dem 27.01.2026 sind die beiden Schwestern Julina-Marie B. (14 Jahre) und Michelle-Lorraine B. (16 Jahre) nach familiären Streitigkeiten von zu Hause abgängig.

Personenbeschreibung:

   - Julina-Marie B.: längere schwarz/rötliche Haare (vermutl. im 
     Zopf) Kleidung: Tarnfarbende Jogginghose, dunkle Lederjacke, 
     Nikeschuhe schwarz
   - Michelle-Lorraine B. längere Braun-Blonde Haare mit Pony 
     Kleidung: Vermutlich roter Pulli, ansonsten dunkel gekleidet. 
     Schwarze DC Schuhe

Die beiden sollen Bezüge in den Raum Koblenz, Neuwied und Mayen haben.

Fotos der Schwestern sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/QC54btC

Hinweise bitte an die Wache der Polizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602 9226-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

