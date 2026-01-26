POL-PPKO: Vermisstenfahndung erledigt: 16-jährige Maria M. wohlbehalten angetroffen
Koblenz (ots)
Seit dem 06.01.2026 wurde die 16-jährige Maria M. vermisst. Sie konnte nun in Stuttgart wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung hat sich demnach erledigt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
POK'in Verena Dörfer
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell