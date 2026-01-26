PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisstenfahndung erledigt: 16-jährige Maria M. wohlbehalten angetroffen

Koblenz (ots)

Seit dem 06.01.2026 wurde die 16-jährige Maria M. vermisst. Sie konnte nun in Stuttgart wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung hat sich demnach erledigt.

