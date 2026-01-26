POL-PPKO: Vermisstenfahndung erledigt: 16-jährige Maria M. wohlbehalten angetroffen

Moschheim (ots) - Die 33-jährige Janina Kim F.wird vermisst. Frau F. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zuletzt wurde sie in einem Hotel in Moschheim gesehen. Personenbeschreibung: - 33 Jahre alt - 161 cm groß - Frisur: etwas längere, rötliche und teils zu Dreadlocks verfilzte Haare - Mutmaßliche Kleidung: grüne Feldjacke/Parka - Dunkle Hose - Stiefel ähnlich Bundeswehr-Stiefel Ein Foto der ...

