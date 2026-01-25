PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Niederzissen/Oberdürenbach - 1.461 Personen beteiligen sich an der DNA-Reihenuntersuchung im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt

Koblenz (ots)

Im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt zum Nachteil eines 7-jährigen Kindes am 21.06.2025 führten die Staatsanwaltschaft Koblenz und die Kriminalinspektion Mayen vom 23.-25.01.2026 eine DNA Reihenuntersuchung durch. Dazu wurden zuvor insgesamt über 2.000 männliche Personen im Alter von 16-65 Jahren aus 10 Ortschaften im Umkreis von Oberdürenbach eingeladen.

An den drei Tagen sind 1.461 Personen der Einladung zu dieser freiwilligen Maßnahme gefolgt und haben die Ermittlungen in diesem Fall unterstützt. In der Sporthalle Niederzissen wurden den Personen Speichelproben entnommen, die nun im Hinblick auf mögliche Verwandtschaftsgrade zu der vorhandenen, tatrelevanten DNA-Spur abgeglichen werden.

Mit ersten Ergebnissen zu dieser sehr aufwendigen Maßnahme, von der sich die Ermittlungsbehörden weitere Ermittlungsansätze erhoffen, ist in einigen Wochen zu rechnen.

Angeschriebene Personen, die sich im Nachgang noch bereiterklären möchten, eine Speichelprobe abzugeben, können sich mit den im Informationsmaterial angegebenen Ansprechpartnern in Verbindung setzen.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz sowie die Kriminalinspektion Mayen bedanken sich bei allen Teilnehmern, die die Maßnahme unterstützt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:33

    POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Janina Kim F.

    Moschheim (ots) - Die 33-jährige Janina Kim F.wird vermisst. Frau F. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zuletzt wurde sie in einem Hotel in Moschheim gesehen. Personenbeschreibung: - 33 Jahre alt - 161 cm groß - Frisur: etwas längere, rötliche und teils zu Dreadlocks verfilzte Haare - Mutmaßliche Kleidung: grüne Feldjacke/Parka - Dunkle Hose - Stiefel ähnlich Bundeswehr-Stiefel Ein Foto der ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 22:07

    POL-PPKO: aktuelle Vermisstensuche nach der 76-jährigen Margret HAGEN aus Koblenz

    Koblenz (ots) - Seit dem 20.01.2026, ca. 16:30 Uhr wird die 76-jährige Frau Margret HAGEN aus Koblenz, OT Wallersheim vermisst. Frau HAGEN sei stark dement und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zur Suche nach der Vermissten sind derzeit Polizei, Feuerwehr inklusive Drohneneinheit sowie eine Rettungshundestaffel im Einsatz. Die Suchmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren