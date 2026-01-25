Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Niederzissen/Oberdürenbach - 1.461 Personen beteiligen sich an der DNA-Reihenuntersuchung im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt

Koblenz (ots)

Im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt zum Nachteil eines 7-jährigen Kindes am 21.06.2025 führten die Staatsanwaltschaft Koblenz und die Kriminalinspektion Mayen vom 23.-25.01.2026 eine DNA Reihenuntersuchung durch. Dazu wurden zuvor insgesamt über 2.000 männliche Personen im Alter von 16-65 Jahren aus 10 Ortschaften im Umkreis von Oberdürenbach eingeladen.

An den drei Tagen sind 1.461 Personen der Einladung zu dieser freiwilligen Maßnahme gefolgt und haben die Ermittlungen in diesem Fall unterstützt. In der Sporthalle Niederzissen wurden den Personen Speichelproben entnommen, die nun im Hinblick auf mögliche Verwandtschaftsgrade zu der vorhandenen, tatrelevanten DNA-Spur abgeglichen werden.

Mit ersten Ergebnissen zu dieser sehr aufwendigen Maßnahme, von der sich die Ermittlungsbehörden weitere Ermittlungsansätze erhoffen, ist in einigen Wochen zu rechnen.

Angeschriebene Personen, die sich im Nachgang noch bereiterklären möchten, eine Speichelprobe abzugeben, können sich mit den im Informationsmaterial angegebenen Ansprechpartnern in Verbindung setzen.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz sowie die Kriminalinspektion Mayen bedanken sich bei allen Teilnehmern, die die Maßnahme unterstützt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell