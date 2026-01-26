Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz-Altstadt: Zeugen gesucht nach Körperverletzung mittels Schlagstocks!

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Freitag, 23.01.2026, auf Samstag, 24.01.2026, gegen kurz nach Mitternacht, kam es vor dem Irish Pub in der Burgstraße / am Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der der unbekannte Beschuldigte mittels Schlagstocks auf drei der Geschädigten einwirkte.

Zunächst hatten sich die insgesamt vier Geschädigten im Irish Pub aufgehalten. Nachdem man die Örtlichkeit verlassen hatte, kam es auf Höhe Florinsmarkt 2A zu Streitigkeiten mit zwei Beschuldigten. Der eine Beschuldigte, ein 42-Jähriger, wirkte mittels Faustschlägen auf die Geschädigten ein. Er konnte vor Ort identifiziert werden.

Ein zweiter Beschuldigter wirkte während des Geschehens von hinten auf drei der Geschädigten mittels eines Schlagstocks ein. Einer erlitt dadurch eine Platzwunde am Hinterkopf, die anderen beiden Blutergüsse und Prellungen an den Armen.

Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise, insbesondere zur Identität des zweiten Beschuldigten, geben? Die Zeugenhinweise werden von der PI Koblenz 1 entgegengenommen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de

