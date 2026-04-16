Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gefährliche Körperverletzung

Bühl (ots)

Zwei Jugendliche sind am Mittwochabend gegen 22 Uhr offenbar im Bereich des Bahnhofs in Bühl von einer Personengruppe attackiert und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 16-Jährigen zu Fuß unterwegs, als sie von mehreren Personen angeganen wurden. Angreifer aus der Gruppe sollen mit Holzstöcken oder Teleskopschlagstöcken hantiert haben. Beide Jugendlichen erlitten Verletzungen und mussten nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Während der Vorfall erst später in Oberkirch gemeldet und die ersten Maßnahmen daher von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch eingeleitet wurden, haben zwischenzeitlich die Beamten des Polizeireviers Bühl die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegengenommen.

/ph

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