Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Leichtverletzt nach Verkehrsunfall

Rastatt, A5 (ots)

Nachdem es gegen 13 Uhr auf der Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt Süd und Rastatt Nord zum Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto kam, musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Nach durchgeführten Reinigungsarbeiten konnten die gesperrten zwei Fahrspuren gegen 16:30 Uhr wieder freigegeben werden. Wie es zum Unfall kam ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Beamten der Autobahnpolizei Bühl. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro. Durch den Aufprall wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /av

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