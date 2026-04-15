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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Acht Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt

Rastatt (ots)

Mit dem Ziel die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, führten Beamte des Polizeireviers Rastatt am Dienstag ganztägig Verkehrskontrollen durch.

Im Rahmen einer über mehrere Stunden betriebenen Kontrollstelle stellten die eingesetzten Kräfte zahlreiche unterschiedliche Verkehrsverstöße fest. Dazu zählen unter anderem das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, Geschwindigkeitsverstöße, das Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie abgelaufene TÜV-Plaketten.

Besonders auffällig war, dass insgesamt acht Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt werden musste, nachdem sich im Verlauf der Kontrollen Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen ergaben. Vor allem bei Autofahrern konnten entsprechende Verdachtsmomente in Bezug auf den Konsum von Marihuana oder Amphetamin festgestellt werden. Aber auch bei dem Fahrer eines E-Scooters wurden Anzeichen für eine Beeinflussung durch Kokain festgestellt.

Die Betroffenen mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und wurden zur Durchführung von Blutentnahmen ins Krankenhaus gebracht.

/av

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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