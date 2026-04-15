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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auffälliges Verhalten

Baden-Baden (ots)

Ein mutmaßlich psychisch auffälliger Mann hat sich am Montagnachmittag an Gedenksteinen in der Rotenbachtalstraße zu schaffen gemacht. Nach einem Zeugenhinweis trafen Beamte des Polizeireviers Baden-Baden kurz nach 14 Uhr auf einen 41-Jährigen, der wirre Äußerungen von sich gab und überdies davon überzeugt war, unter den sogenannten Stolpersteinen Wertgegenstände zu finden. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls eingeleitet. Bereits drei Tage zuvor soll es in der Rotenbachtalstraße und der Rheinstraße zu ähnlichen Beobachtungen gekommen sein. Ein Verdächtiger konnte zu dieser Zeit allerdings nicht festgestellt werden. Beschädigungen waren an den Gedenksteinen keine erkennbar. Anhaltspunkte auf eine politisch motivierte Tat liegen den Ermittlern aktuell nicht vor.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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