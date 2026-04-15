Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Meinungsverschiedenheit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Schwarzwaldstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 21-Jährigen und einer Anwohnerin. Gegen 20:30 Uhr hatte sich die 21-Jährige scheinbar lautstark vor einem Wohnhaus in der Schwarzwaldstraße mit ihrem Lebensgefährten gestritten, als die Anwohnerin um Ruhe gebeten hatte, da sie versuchte, ihre Kinder ins Bett zu bringen. Daraufhin soll die 21-Jährige die Anwohnerin mit einem mitgeführte Schirm geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Tatverdächtige nach einer kurzen Fahndung im Wohngebiet antreffen. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen eine Körperverletzungsdeliktes geführt.

/sk

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