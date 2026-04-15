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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Rollerdieb nach Verfolgung vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

Dank einer couragierten Zeugin konnte am Dienstagabend ein versuchter Rollerdiebstahl in der Gustav-Ree-Anlage verhindert und der flüchtende Tatverdächtige im Zuge einer eingeleiteten Fahndung von herbeigerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Laut ihren Schilderungen beobachtete die Zeugin gegen 22:10 Uhr einen Mann, der sich mit einem Gegenstand an der Verkleidung und am Kabelbaum eines Kleinkraftrads zu schaffen machte und das Zweirad anschließend starten wollte. Weil die Frau umgehend die Polizei alarmierte, flüchtete der Verdächtige mit einem Fahrrad und ließ den Roller zurück. Nachdem die fahndenden Polizisten den Tatverdächtigen zunächst am Zentralen Omnibusbahnhof erblicken konnte, verloren sie ihn im Bereich der Wasserstraße aus den Augen. Wenig später war für den 37-Jährigen im Zwingerpark aber Endstation. Dort gelang es den Polizeibeamten, den Amtsbekannten vorläufig festzunehmen. Ob das vom 37-Jährigen zur Flucht genutzte Fahrrad gestohlen ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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