Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, K5311 - 17-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Rheinau, K5311 (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte Grund für einen Unfall gewesen sein, bei dem sich eine 17-jährige Motorradfahrerin am Dienstagnachmittag leicht verletzte. Die 17-jährige befuhr gegen 16:30 Uhr die als "Motodrom" bekannte Kreisstraße K5311 zwischen Rheinbischofsheim und Wagshurst. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor sie offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Hierbei verletzte sich die 17-Jährige leicht. Sie wurde für weitere Untersuchungen von den hinzugerufenen Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

/av

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