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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einsatzkräfte bedroht, beleidigt und Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Im Zuge einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung sind Beamte des Polizeireviers Offenburg am Dienstagmittag in die Föhrenstraße gerufen worden. Dort trafen die angerückten Streifenbesatzungen kurz nach 12 Uhr auf einen 41-Jährigen, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmenzustand befand. Der Mann sprach Drohungen aus und beleidigte die Einsatzkräfte mit üblen Schimpfworten. Der 41-Jährige konnte schließlich überwältigt werden, wobei er massiven Widerstand leistete. Ein Polizeibeamter trug hierbei leichte Verletzungen davon. Auch bei der späteren Vorstellung in einer Fachklinik hielt das aggressive Verhalten des vorläufig Festgenommenen an. Neben den Polizisten waren auch das Klinikpersonal von den Verbal- und Spuckattacken des Mannes betroffen. Gegen ihn wurden verschiedenen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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