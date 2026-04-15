Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Unfallflucht, Polizei sucht Lastwagenfahrer/Holztransporter

Bühl, A5 (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl sind nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag auf der A5 bei Bühl in Richtung Karlsruhe auf der Suche nach einem bislang unbekannten Lastwagenfahrer, möglicherweise einem Holztransporter. Dem nun gesuchten Unfallflüchtigen soll gegen 14:40 Uhr ein Reifen seines Schwergewichts geplatzt sein. Ein nachfolgender 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer leitete aufgrund der auf dem linken Fahrstreifen liegenden Reifenteile eine Gefahrenbremsung ein. Ein direkt hinter dem Mercedes befindlicher 62-jähriger VW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in das Heck des 28-Jährigen. Während der Mercedes durch die Kollision nach links gegen die dortige Betonschutzwand abgewiesen wird, schleuderte der VW nach rechts und prallte gegen die Schutzplanke. Der Mercedes-Fahrer trug durch den Unfall leichte Verletzungen davon, der VW-Lenker blieb nach derzeitigen Feststellungen unversehrt. Der Sachschaden dürfte sich nach Schätzungen der Beamten des Verkehrsdienstes Bühl auf rund 50.000 Euro belaufen. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Neben Helfern des Rettungsdienstes und eines Notarztes waren auch Kräfte der Feuerwehr Achern im Einsatz. Die A5 musste während den Abschlepp- und Reinigungsarbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden. Mögliche Unfallzeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Lastwagen/Holztransporter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07223 80847-0 bei den Ermittlern.

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