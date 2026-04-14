Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg

Zell-Weierbach - Gebäudebrand

Offenburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es gegen 16:30 Uhr in der Straße "Im Gosler" zum Brand eines Einfamilienhauses. Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das betroffene Haus in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls sind im Gange.

/ya

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