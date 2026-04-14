Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Gestürzter Fahrradfahrer verstorben

Kappelrodeck (ots)

Ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer ist nach einem Sturz am Freitagnachmittag (10. April 2026) aufgrund seiner hierbei erlittenen Verletzungen am Montagabend in einem Krankenhaus verstorben. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann kurz nach 17 Uhr mit einem Trekkingrad auf der leicht abfallenden Straße "Grüner Winkel" unterwegs und dürfte ohne Zutun Dritter infolge eines Fahrfehlers gestürzt sein. Trotz eines getragenen Schutzhelms waren die davongetragenen Verletzungen so gravierend, dass auch Reanimationsmaßnahmen hinzukommender Zeugen letztlich vergebens waren. Den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden liegen keine Anhaltspunkte auf die Beteiligung anderen Verkehrsteilnehmer vor.

/wo

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