PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Gestürzter Fahrradfahrer verstorben

Kappelrodeck (ots)

Ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer ist nach einem Sturz am Freitagnachmittag (10. April 2026) aufgrund seiner hierbei erlittenen Verletzungen am Montagabend in einem Krankenhaus verstorben. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann kurz nach 17 Uhr mit einem Trekkingrad auf der leicht abfallenden Straße "Grüner Winkel" unterwegs und dürfte ohne Zutun Dritter infolge eines Fahrfehlers gestürzt sein. Trotz eines getragenen Schutzhelms waren die davongetragenen Verletzungen so gravierend, dass auch Reanimationsmaßnahmen hinzukommender Zeugen letztlich vergebens waren. Den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden liegen keine Anhaltspunkte auf die Beteiligung anderen Verkehrsteilnehmer vor.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 14:15

    POL-OG: Baden-Baden, Oos - Psychischer Ausnahmezustand

    Baden-Baden, Oos (ots) - Am Dienstag früh gegen 4:15 Uhr wurde eine Person gemeldet, die gegen das Geländer einer Asylunterkunft in der Westlichen Industriestraße trat und eine Bierflasche nach einen Mann warf und diesen verbal bedrohte. Der 32-jährige Störenfried war bereits am Vorabend polizeilich auffällig. Überdies bestand ein Hausverbot für die Örtlichkeit. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:59

    POL-OG: Willstätt - Fahren ohne Fahrerlaubnis aber unter Einfluss berauschender Mittel

    Willstätt (ots) - Eine polizeiliche Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Kehl am frühen Dienstagmorgen hat für einen 25-Jährigen unangenehme Konsequenzen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße gegen 1:50 Uhr konnte der BMW-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, da ihm diese bereits entzogen worden war. Während der Kontrolle stellten die ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:54

    POL-OG: Zell am Harmersbach - Tanksäule beschädigt

    Zell am Harmersbach (ots) - Eine Opel-Fahrerin hat am Samstagmittag eine Tanksäule einer Tankstelle in der Hauptstraße beschädigt. Die Frau beendete gegen 13 Uhr den Tankvorgang und wollte an einem dafür vorgesehenen EC-Automat bezahlen. Nachdem dies offenbar nicht funktionierte, stieg die Fahrzeuglenkerin in den Wagen ein und fuhr aus dem Bereich der Tankstelle aus, obwohl der Tankstutzen noch in ihrem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren