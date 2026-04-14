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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Psychischer Ausnahmezustand

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Dienstag früh gegen 4:15 Uhr wurde eine Person gemeldet, die gegen das Geländer einer Asylunterkunft in der Westlichen Industriestraße trat und eine Bierflasche nach einen Mann warf und diesen verbal bedrohte. Der 32-jährige Störenfried war bereits am Vorabend polizeilich auffällig. Überdies bestand ein Hausverbot für die Örtlichkeit. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er vorläufig festgenommen. Während des gesamten Transports zum Polizeirevier konnte sich der Mann nicht beruhigen und schrie lautstark herum und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Nachdem er auf dem Polizeirevier anfing seinen Kopf gegen den Boden zu schlagen wurde er aufgrund der Eigengefährdung in eine Klinik gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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