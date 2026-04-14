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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Fahren ohne Fahrerlaubnis aber unter Einfluss berauschender Mittel

Willstätt (ots)

Eine polizeiliche Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Kehl am frühen Dienstagmorgen hat für einen 25-Jährigen unangenehme Konsequenzen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße gegen 1:50 Uhr konnte der BMW-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, da ihm diese bereits entzogen worden war. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen fest, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der 25-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Da der 25-Jährige angab, das Auto lediglich ausgeliehen zu haben, geriet der 26-jährige Besitzer des BMW ebenfalls in den Fokus der Ermittlungen. Ihm wird vorgeworfen, die Fahrt des führscheinlosen 25-Jährigen zugelassen zu haben, was weitere rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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