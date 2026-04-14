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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der PI Germersheim

Germersheim (ots)

ROADPOL ist ein Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der EU, deren Ziel es ist, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und die Anzahl der Verkehrsopfer zu reduzieren.

Durch gemeinsame Aktionen der Polizeien und Kommunen, wie aktuell die Geschwindigkeitswoche "Roadpol - Speed" wird hierzu ein präventiver Beitrag geleistet.

Die Polizei Germersheim führte am Montag, 13.04.2026 in deren Dienstgebiet mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch.

In Germersheim am Unkenfunk konnten bei den gemessenen 35 Fahrzeugen zwei Geschwindigkeitssünder festgestellt werden.

In der Josef-Probst-Straße wurden 40 Fahrzeuge gemessen. Hier wurden bei den erlaubten 50 km/h acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Fahrer war mit 65km/h unterwegs.

Ebenfalls wurde in der Hauptstraße in Bellheim "gelasert". Von 40 gemessenen Fahrzeugen überschritten neun Fahrzeuge die erlaubten 30 km/h. Der "Spitzenreiter" war mit 45 km/h unterwegs.

Im Laufe der Woche wird es zu weiteren Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet kommen.

Grundsätzlich gilt:

Fuß vom Gas, sicher ankommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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