POL-PDLD: Kontrolle des LKW Transitverkehrs, aufgrund der Sperrung der Tunnelgruppe
Annweiler, Rinnthal (ots)
Auch in der 7. Woche der Tunnelsperrung, gehen die LKW Kontrollen weiter. Am heutigen Tag konnten sowohl aus Richtung Landau, sowie auch aus Richtung Pirmasens kommend, wieder unberechtigte LKW Fahrer festgestellt werden. Insgesamt wurden 72 LKW überprüft, davon war mehr als die Hälfte, nämlich 41, berichtigt, die Umleitungsstrecke zu befahren. Gegen 31 unberechtigte LKW Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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