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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle des LKW Transitverkehrs, aufgrund der Sperrung der Tunnelgruppe

Annweiler, Rinnthal (ots)

Auch in der 7. Woche der Tunnelsperrung, gehen die LKW Kontrollen weiter. Am heutigen Tag konnten sowohl aus Richtung Landau, sowie auch aus Richtung Pirmasens kommend, wieder unberechtigte LKW Fahrer festgestellt werden. Insgesamt wurden 72 LKW überprüft, davon war mehr als die Hälfte, nämlich 41, berichtigt, die Umleitungsstrecke zu befahren. Gegen 31 unberechtigte LKW Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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