PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Gasaustritt aus Wohnanwesen

Germersheim (ots)

Mehrere Anwohner mussten am Sonntag, 12.04.2026 gegen 14:00 Uhr ihre Anwesen in der Hagenbachstraße in Germersheim kurzzeitig verlassen, da in einem der Wohnhäuser Gasgeruch festgestellt wurde. Durch den Energieversorger konnte die Ursache, ein undichter Gasbrenner festgestellt und repariert werden. Die Anwohner konnten anschließend zurück in ihre Anwesen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren