POL-PDLD: Germersheim - Gasaustritt aus Wohnanwesen

Landau (ots) - Action, Teamwork, Verantwortung - und kein Tag wie der andere. Wenn du wissen willst, ob der Polizeiberuf zu dir passt, dann ist jetzt deine Chance! Am 16.04.2026 von 17:00-19:00 Uhr kannst du einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiinspektion in Landau werfen. Das Team der Nachwuchswerbung stellt dir hier die Möglichkeiten der Bewerbung mit Abitur/Realschulabschluss dar, berichtet aus dem Berufsalltag, ...

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