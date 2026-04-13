POL-PDLD: Germersheim - Gasaustritt aus Wohnanwesen
Germersheim (ots)
Mehrere Anwohner mussten am Sonntag, 12.04.2026 gegen 14:00 Uhr ihre Anwesen in der Hagenbachstraße in Germersheim kurzzeitig verlassen, da in einem der Wohnhäuser Gasgeruch festgestellt wurde. Durch den Energieversorger konnte die Ursache, ein undichter Gasbrenner festgestellt und repariert werden. Die Anwohner konnten anschließend zurück in ihre Anwesen. Verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell