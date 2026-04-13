Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Deine PoliZEIT - Inside Polizei Landau"

Landau (ots)

Action, Teamwork, Verantwortung - und kein Tag wie der andere. Wenn du wissen willst, ob der Polizeiberuf zu dir passt, dann ist jetzt deine Chance! Am 16.04.2026 von 17:00-19:00 Uhr kannst du einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiinspektion in Landau werfen. Das Team der Nachwuchswerbung stellt dir hier die Möglichkeiten der Bewerbung mit Abitur/Realschulabschluss dar, berichtet aus dem Berufsalltag, führt dich durch die Polizeiinspektion und steht für sämtliche Fragen zur Verfügung. Herzlich eingeladen sind alle Personen ab Klassenstufe 9. Die Begleitung eines Erziehungsberechtigten stellt kein Problem dar, sollte sich jedoch auf eine Person beschränken. Interesse geweckt? Dann ab zur Anmeldung unter pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de (Angabe von Name, Alter und tel. Erreichbarkeit unbedingt erforderlich). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Telefon: 06341-287-0

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