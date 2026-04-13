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POL-PDLD: Edenkoben: Fluchtversuch misslingt - Fahrer ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen

POL-PDLD: Edenkoben: Fluchtversuch misslingt - Fahrer ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen
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Edenkoben (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Kreis versuchte sich am Sonntagabend (12.04.2026, 19:00 Uhr) einer Polizeikontrolle zu entziehen. Als er am Ortsausgang einen Streifenwagen erblickte, beschleunigte er stark, konnte jedoch kurz darauf auf einem Feldweg gestoppt werden. Die Gründe für die Flucht waren schnell gefunden: Der Mann besitzt seit April 2024 keine Fahrerlaubnis mehr. Zudem war der Wagen nicht zugelassen. Besonders dreist: Er hatte Kennzeichen montiert, die er selbst zuvor als verloren gemeldet hatte. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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