Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben: Fluchtversuch misslingt - Fahrer ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen

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Edenkoben (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Kreis versuchte sich am Sonntagabend (12.04.2026, 19:00 Uhr) einer Polizeikontrolle zu entziehen. Als er am Ortsausgang einen Streifenwagen erblickte, beschleunigte er stark, konnte jedoch kurz darauf auf einem Feldweg gestoppt werden. Die Gründe für die Flucht waren schnell gefunden: Der Mann besitzt seit April 2024 keine Fahrerlaubnis mehr. Zudem war der Wagen nicht zugelassen. Besonders dreist: Er hatte Kennzeichen montiert, die er selbst zuvor als verloren gemeldet hatte. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

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