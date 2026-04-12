Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kalifornische Kettennatter erschrickt Anwohner

Herxheim (ots)

Am 11.04.2026, gegen 22:05 Uhr stellte ein Anwohner im Sebastiansring in 76863 Herxheim eine Schlange unbekannter Art in einer Spalte einer Hausfassade fest. Aufgrund der auffälligen Färbung und Musterung der Schlange konnte eine heimische Art ausgeschlossen werden. Da sich vor Ort der Halter der Schlange nicht zu erkennen gab, wurde durch die Polizei Landau die Tierrettung Rhein-Neckar verständigt. Durch die Tierrettung konnte die Schlange eingefangen und als kalifornische Kettennatter identifiziert werden. Die Schlange ist ungiftig, jedoch in Europa nicht heimisch. Ob die Schlange sich unbemerkt aus ihrem Terrarium ins Freie bewegt hat oder bewusst ausgesetzt wurde, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tierhalter geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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