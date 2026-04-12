Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Rohrbach (ots)

Am 11.04.2026, gegen 12:04 Uhr, ereignete sich auf der Billigheimer Straße in 76865 Rohrbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einer 26-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Billigheim-Ingenheim und einem bislang unbekannten, männlichen Verkehrsteilnehmer. Die 26-Jährige befuhr zuvor mit ihrem PKW die Billigheimer Straße in Rohrbach in Fahrtrichtung Billigheim-Ingenheim, als sie an einem geparkten PKW vorbeifuhr und vor diesem wieder einscherte. Hierbei kam ihr ein PKW-Fahrer aus Richtung Billigheim-Ingenheim entgegen. Beim Wiedereinscheren berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden an den jeweiligen Außenspiegeln entstand. Zunächst hielt der PKW-Fahrer an, stieg jedoch nach relativ kurzer Zeit wieder in sein Fahrzeug und setze seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Rohrbach fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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